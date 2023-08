Meloni “Sulle banche ho deciso io | non temo un autunno caldo”

(Di lunedì 14 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Rifarei la tassa sugli extraprofitti è una iniziativa che ho voluto io perchè ritengo che si debba mandare un messaggio rispetto all’idea di uno Stato giusto, che fa le cose che si devono fare senza tempi punitivi. Ho massimo rispetto del sistema bancario e non ho intenzione di colpire le. Ma c’era una situazione di squilibrio. Con il consistente e prolungato aumento dei tassi da parte della Bce si rischia di penalizzare famiglie e imprese». Lo dice il presidente del Consiglio Giorgiaparlando con i giornalisti del Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa.«Il sistema bancario è stato veloce ad alzare i tassi dei mutui, ma ha lasciato invariati i tassi cha venivano riconosciuti ai risparmiatori e si è creata una distorsione – continua – Chi parla di socialismo ha una concezione distorta del libero mercato. Non ...

Incalzata su quanto fossero stati coinvolti gli alleati di governo e sulle proteste interne alla maggioranza che sembra aver provocato la misura, Meloni ha rivendicato di averla decisa da sola: «È ..."La mia linea è concentrare i fondi sui salari piu bassi", ha spiegato. Meloni si è espressa anche sull'atteggiamento di uno dei principali sindacati italiani. Il riferimento implicito è alla Cgil di ...