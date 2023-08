Meloni | poche ferie e molti progetti | “Sulle banche ho deciso io” E denuncia chi la spia con i droni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) «Da tre anni, in realtà, non riuscivo a staccare la spina», è l’incipit della chiacchierata-intervista che Giorgia, dal suo “eremo” in Puglia, dove da ieri trascorre qualche giorno di vacanza, concede ai tre principali giornali italiani, Corriere, Repubblica e Stampa, prima della pausa di una settimana. In tutte e tre le interviste, si fa, peraltro, riferimento a tentativi di violare la sua privacy facendo volare deisulla sua residenza agostana, probabilmente per provare a rubare immagini da vendere ai giornali. La sua chiacchiera ferragostana parte da un’analisi dei rapporti con l’opposizione, a cui riserva qualche stoccata polemica, così come al sindacato che ha già proclamato uno sciopero prima ancora di leggere la legge di Bilancio di fine anno. “Ma non sarà un autunno caldo”, assicura la. Il salario minimo e ...