Meloni | intervista a edicole unificate dalle ferie | “Tassa su extraprofitti banche l’ho decisa io Sbarchi? Approccio securitario non basta”

(Di lunedì 14 agosto 2023) La proposta del’opposizione sul salario minimo? “E’ come il gioco del cerino”. Lasuglialle? “La rifarei, è una iniziativa che ho voluto io“. Il boom degli? “L’non“. Non si presenta in conferenza stampa per illustrare i provvedimenti più delicati varati dal suo governo, però poi rilascia un’quasidirettamentein Puglia. Giorgiaparla dalla masseria in Valle d’Itria dove si trova in vacanza per la settimana di ferragosto. Nell’collettiva agli inviati di Repubblica, La Stampa e il Corriere della Sera la premier si lamenta perché la ...

comprende le critiche del vicepremier Antonio Tajani (FI) al provvedimento. 'Ci puo' essere ... Lo dice in un'al Sole 24 Ore l'ex ministro ed ex presidente della Corte Costituzionale. '......italiana in un'alla Stampa , partendo ovviamente dal salario minimo: È tutto ancora in alto mare. Ma prima del merito è il metodo che stupisce. Con i parlamentari in ferie, la...: "Il salario minimo non risolve il problema" Oggi i quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Stampa" riportano un'alla presidente del Consiglio, Giorgiache ...

Giorgia Meloni: "Sulle banche ho deciso io, lo rifarei. Non temo un autunno caldo" RaiNews

In una lunga intervista, Giorgia Meloni difende l’operato del governo su extraprofitti, salario minimo e Pnrr. Quel che non dice, però, è che il futuro è nero. E gli strumenti a disposizione per farvi ...Cinque anni dopo il crollo del Ponte Morandi. Il Piano Nordio sulle carceri. Niger: la giunta militare processerà il presidente. I fatti da conoscere ...