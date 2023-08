Meloni è in Albania per una visita informale

(Di lunedì 14 agosto 2023) AGI - Giorgiaha raggiunto stamane l', a bordo di un traghetto di linea partito da Brindisi, per una breveche, a quanto si apprende, dovrebbe comprendere un incontrocon l'omologo del Paese delle Aquile, Edi Rama. Il presidente del Consiglio sta trascorrendo un periodo di vacanze in Puglia, in una struttura a Ceglie Messapica, insieme ad alcuni familiari., informano i media locali, è arrivata a Valona nel pomeriggio. Accompagnata, tra gli altri, dal compagno e dalla figlia, la presidente del Consiglio, sempre secondo le stesse fonti, dovrebbe trattenersi inalmeno fino a domani. Non sarebbe peraltro da escludere che la breve trasferta sull'altra sponda dell'Adriatico possa avere un'ulteriore 'coda'.

AGI - Giorgiaha raggiunto stamane l', a bordo di un traghetto di linea partito da Brindisi, per una breve visita che, a quanto si apprende, dovrebbe comprendere un incontro informale con l'omologo ......Giorgiadopo il nubifragio che ha colpito Bardonecchia,ringraziando Protezione Civile,VdF e quanti si sono mobilitati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Intanto la premier è in, ...La premier, in vacanza in Puglia, è partita questa mattina in traghetto per l'sarà ospite di Rama a Dhermi, località sull'Adriatico situata a una quarantina di chilometri a sud di ...

Visita lampo per la premier Meloni in Albania Agenzia ANSA

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che ...Roma, 14 ago. – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi in Albania. La premier, secondo quanto riferiscono fonti sia italiane che locali, ha lasciato la Puglia, dove è in vacanza, in ...