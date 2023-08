Meloni dice che sugli “extraprofitti” delle banche ha deciso da sola

(Di lunedì 14 agosto 2023) In un'intervista a Corriere, Repubblica e La Stampa ha rivendicato la misura e ha detto di non aver coinvolto Tajani e Salvini

Sui rapporti con la: "Con la premier siamo in sintonia perfetta e ci sentiamo regolarmente". Sulla prescrizione il ministro: "La riporteremo nell'ambito del diritto sostanziale, come ...Loil presidente del Consiglio Giorgiaparlando con i giornalisti del Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa."Il sistema bancario è stato veloce ad alzare i tassi dei mutui, ma ha ...Giorgianon teme un autunno caldo. "No, vede, se uno dei principali sindacati convoca una ... forse esiste un tema di opposizione pregiudiziale",la premier in un'intervista a Corriere della ...

Meloni dice che la tassa sugli extraprofitti delle banche è stata una ... Linkiesta.it

Con i parlamentari in ferie, la Meloni tratta le opposizioni ricevendole come fossero sigle sindacali. Una presa in giro: la premier anziché fare una proposta dice che deve sentire il Cnel Sei al ...Salario minimo, alleanze europee, Pnrr, legge di Bilancio: la premier parla ai giornalisti dalla masseria pugliese dove si trova con la famiglia. E dice che si sente gli occhi addosso: troppa curiosit ...