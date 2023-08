Meloni dalla Puglia in Albania | visita lampo al premier Rama | lui | Stravedo per lei | io un fratello d' Italia

(Di lunedì 14 agosto 2023)e famiglia imbarcati a Brindisi per unaalalbanese a Tirana. Un modo per dimostrare la reciproca e personale stima tra i due capi di governo, ma anche, e soprattutto, una manifestazione della volontà dell'esecutivo di non voler togliere il piedestaffa balcanica. M

"È grande, ci mette la faccia": il premier albanese applaudeLa notizia segue la polemica per il meme pubblicato dal primo ministro albanese che aveva equiparato ironicamente la nave carica di ...Così il presidente del Consiglio Giorgianel quinto anniversario della tragedia. Oggi "si ... Da questa forza,collaborazione tra le Istituzioni e dalle migliori energie del sistema ...Dubbio L'insistenza disu questa balla fa sorgere un dubbio: forse sta suggerendo alle imprese di uscirecontrattazione collettiva, di abbassare gli stipendi e di esaudire un desiderio ...

Meloni dice che sugli “extraprofitti” delle banche ha deciso da sola Il Post

La premier spiega di non aver informato Tajani della tassa sugli extraprofitti "perché la notizia non doveva girare troppo". Un brutto colpo per i ...Dopo l'incontro tra governo e opposizione Meloni ha chiesto al CNEL di preparare una proposta in tempo per la legge di bilancio ...