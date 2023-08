Matteo Diamante | salta improvvisamente la vacanza con George Ciupilan poi rivela il motivo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 agosto 2023)a Mallorca:lacon. L’ex naufragoilsui social…continua a viversi la sua estate super in movimento. L’ex gieffino ed ex naufrago sta girando l’Italia per prendere parte a numerose serate dove sta incontrando tantissimi suoi fan. Il buonnelle ultime ore ha raggiunto Mallorca dove ha svelato di aspettare l’amico ed ex gieffino: “Ti sto aspettando cucciolo sbrigati”. I due ex gieffini hanno trascorso la serata insieme ma purtroppoquesta mattina ha dovuto prendere un nuovo volo per raggiungere una nuova meta, e ...