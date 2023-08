Matt Hardy | “Non avrei mai separato Jimmy e Jey Uso”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nelle ultime settimane ha fatto molto rumore lo split dei fratelli Uso: nel corso del main event di SummerSlam,ha fatto irruzione nel match tra Jey Uso e Roman Reigns, costando la vittoria al suo gemello, permettendo così al campione di mantenere la cintura. Molti fan sono rimasti delusi dalla scelta della WWE, anche perché gli Usos erano uno dei tag-team più amati della federazione. La parola all’esperto Un esperto della categoria tag team,, ha voluto dire la sua riguardo alla scelta del team creativo WWE. Durante The Extreme Life of, l’ex ECW Champion ha dichiarato:“Sapete, forse hanno in mente qualcosa di geniale e la tramuteranno in una storyline che ci sorprenderà tutti ma, personalmente, io nonmai divisoe ...