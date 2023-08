ROMA - Una partenza che sembrava impensabile solamente qualche settimane fa alla fine si è materializzata: Nemanjalascia la Roma per trasferirsi al Rennes per la delusione dei tifosi giallorossi che lo avevano eletto a ...Nemanjalascia la Roma: ora è anche ufficiale. Poco fa è arrivato ildella società giallorossa che ha annunciato la cessione del centrocampista serbo al Rennes: "L'AS Roma comunica di aver ...La notizia è stata resa nota da unufficiale della Figc . Nei prossimi giorni la ...e Sanabria Dopo aver incassato circa 30 milioni dalla cessione di Ibanez e 3 milioni da quella di,...

Matic, il comunicato gelido della Roma: è ufficiale la cessione Corriere dello Sport

Questo il comunicato pubblicato pochi minuti dopo sul sito ufficiale della Roma: "L’AS Roma comunica di aver ceduto Nemanja Matic allo Stade Rennais FC a titolo definitivo. Nella sua unica stagione in ...E' arrivata l'ufficialità in questi minuti per il passaggio di Nemanja Matic al Rennes. Il calciatore ex Manchester United firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo con il club francese e ...