MASTERS SINNER! Primo 1000 in carriera a Toronto | surclassato de Minaur e balzo nel ranking

(Di lunedì 14 agosto 2023) Jannik Sinner ce l’ha fatta. L’altoatesino ha vinto la partita contro se stesso e l’australiano Alex de(n.18 del). Partiva con i favori del pronostico l’italiano e la pressione si è fatta sentire. Tuttavia, la differenza di caratura era tale che alla fine si è vista ed è stata perfettamente rappresentata dal punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 30 minuti di questa Finale deldi(Canada). Un match in cui Sinner non è stato irreprensibile, specie nelset quando ha perso in ben due circostanze il servizio, avanti di un break, ma poi con la risposta ha trovato la soluzione ai problemi. Nella seconda frazione non c’è stata partita. Di conseguenza,titoloinper lui, ottavo successo a ...

