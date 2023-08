Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 14 agosto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il, glie l’didele del Wtadi. Sono sei gli azzurri in gara in questo14sul cemento statunitense. Dalle 17:00 toccherà sul centrale ad Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro Sloane Stephens. Sul Grandstand un italiano aprirà ile un italiano chiuderà: Matteo Berrettini sfiderà Felix Auger-Aliassime nel match di apertura, Lorenzo Musetti se la vedrà invece con Daniel Evans. Allo Stadium 3 occhi puntati invece su Lorenzo Sonego, che trova dall’altra parte della rete il russo Alexander Shevchenko. Sul Porsche Court, Jasmine Paolini sfida Marta Kostyuk, mentre nell’ultimo match inMartina ...

Jannik Sinner sale al sesto posto nel ranking Atp di oggi, lunedì 14 agosto 2023, guadagnando due posizioni dopo la vittoria nel torneodi Toronto. L'azzurro, che domani compie 22 anni, sale a 4.725 punti nella classifica guidata dallo spagnolo Carlos Alcaraz (9.395) davanti al serbo Novak Djokovic (8.795) e al russo ...Cinque anni dopo il trionfo di Fabio Fognini sulla terra rossa di Monte Carlo, un italiano è tornato a vincere un. Questa volta il protagonista è stato Jannik Sinner, che con il successo in finale per 6 - 4 6 - 1 su Alex De Minaur ha trionfato nel torneo di Toronto. Se per Fabio Fognini il successo a ...E' un Jannik Sinner entusiasta quello che si presenta in conferenza stampa dopo il trionfo nel torneo di Toronto, primodella carriera. "Quando giochi per un trofeo così importante l'...

La vittoria finale maturata nel torneo ATP Masters 1000 di Toronto ha messo nelle mani di Jannik Sinner proprio 1000 punti utili per la Race ATP: l'azzurro nel corso della trionfale settimana canadese ...(LaPresse) Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp di Toronto, in Canada, battendo l'australiano Alex De Minaur in due set, 6-4 e 6-1 in una ...