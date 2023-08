Martina Franca | a terra in casa da giorni quasi esanime | 85enne salvato dai poliziotti Fondamentale un amico preoccupato che ha allertato il 113

(Di lunedì 14 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato hala vita ad un anziano di, classe 1938, che da diversinon dava più notizie di sè. Unperché non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo, ha chiesto aiuto al numero d’emergenza 113 della Sala Operativa della Questura, per sincerarsi che l’stesse bene. La volante del Commissariato disi è recata presso l’abitazione dell’uomo, dove ad attenderli c’era il richiedente. I colleghi hanno chiesto informazioni ai vicini i quali hanno confermato di non vederlo da diversi. Dopo aver rintracciato un fratello dell’anziano che ha fornito loro un vecchio mazzo di chiavi di ...

Studiavo all'Università e già da ragazzo avevo fatto le prime esperienze nel mondo dello spettacolo, partecipando come comparsa agli spettacoli del Festival della Valle d'Itria a, la ...Un bel successo personale " nell'ambito di Piano Lab 2023 a" per Guido Giaculli, il chirurgo martinese che ha concesso il suo grande talento sia a Ippocrate che alla quinta arte. La formazione prettamente classica gli fornisce i mezzi tecnici ...... una vecchia stalla trasformata in sale accoglienti in cui è facile sentirsi a casa: Masseria Cicerone è avvolta da 100 ettari di bosco e sita a pochi chilometri da Mottola,e Massafra.

Martina Franca: la festa civile, i 250 pianisti di Piano Lab, l'antiquariato, lo sport Noi Notizie

La Polizia di Stato ha salvato la vita ad un anziano di Martina Franca, classe 1938, che da diversi giorni non dava più notizie di sè. Un amico, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in ...In salotto, l’85enne era riverso a terra apparentemente privo di vita, ma i poliziotti si sono accorti che muoveva a malapena le palpebre. Richiesto l’intervento del 118, nell’attesa si sono attivati ...