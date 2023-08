(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilha appena debuttato in Ligue 1 battendo il Reims 2 - 1 in una partita molto sofferta, ma ora è atteso da una gara che può valere dai 20 ai 50 milioni complessivi, tanto si può incassare ...

- PANATHINAIKOS: IL PRONOSTICO Avendo perso1 - 0 ad Atene, ilimposterà una partita di attaccocapovolgere il verdetto parziale dell'andata. Marcelino si affiderà ad ...Commentaprimo Cengiz Ünder è un nuovo giocatore del Fenerahce . In questi minuti è arrivato l'annuncio del club turco che ha chiuso l'accordo con l'Olympiqueprendere l'attaccante turco a titolo definitivo. Affare da circa 15 milioni di euro, contratto di quattro anniil classe '97 che l'anno scorso ha totalizzato 5 gol 6 assist in quasi ...Con ilha giocato in totale 23 partite e ha segnato solo due gol, con i francesi che non ... il calciatore è in rotta totale con l'ambiente francese,questo motivo sembra ormai prossimo a ...

Marsiglia per l'impresa in Champions: ribaltare il Panathinaikos La Gazzetta dello Sport

L'edizione odierna de "Il Messaggero" vede in Luciano Spalletti il favorito numero uno per il ruolo di ct della nazionale azzurra dopo le clamorose dimissioni di ieri da parte di ...C'è una nuova ufficialità nel mercato estero: Cengiz Under è del Fenerbahce, sorride la Roma che incassa il 20% dal Marsiglia. Il turco arriva insieme al brasiliano Fred. Con questa cessione la Roma i ...