Maria Teresa Ruta rivela | “Amedeo Goria aveva un’agenda segreta con almeno 2mila numeri di donne e accanto le stelline del punteggio”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un matrimonio d’amore… e di corna. Con la sua consueta sincerità,parla del suo matrimonio cone svela che l’ex marito, storico giornalista sportivo della Rai, nascondevacon oltre duemiladi telefono dicon cuiavuto una storia. “Ma a voltefaceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”, confessa la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera dove racconta, tra le altre cose, dell’incontro surreale con Maradona e della “proposta indecente” di un potente della tv.E I TRADIMENTI DIL’incontro tra ...

Una Chiesa che rinasce grazie alla predicazione del Vangelo al mercato. È la storia di suor Marie e suor, le prime due cambogiane ad aver fatto rinascere la vita religiosa dopo il regime di Pol Pot, raccontata nel numero di questo mese di Mondo e Missione, la rivista dei missionari del ...... si è svolta a Palazzo Comunale una riunione in cui il sindaco Mauro Demichelis, l'assessore all'AmbienteNasi e i tecnici delle ditte Proteo e […] Navigazione articoli Genova, ...Ruta è raggiante al fianco di Roberto Zappulla. Con il suo secondo marito non ci sono segreti e non c'è il pericolo che fuoriescano altarini come nel caso del suo primo matrimonio con ...

Maria Teresa Ruta: «Trovai i nomi di 2 mila donne sull’agenda del mio ex Goria. Iniziai come stuntwoman» Corriere della Sera

A vent'anni di distanza dal divorzio, Maria Teresa Ruta ha raccontato dei tradimenti dell'ex marito Amedeo Goria parlando della fantomatica agendina con i nomi delle amanti ...Prima di tutto Miss Mondo Suzuki, poi nel 1977 Miss Muretto ad Alassio poi controfigura e cascatrice al cinema. La carriera di Maria Teresa Ruta comincia così. Giovanissima. Ma con ...