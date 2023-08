Maria De Filippi Irriconoscibile | La Foto al Mare Diventa Virale!

(Di lunedì 14 agosto 2023)Decontinua a far chiacchierare il popolo del web. Uno scatto che la ritrae mentre é in vacanza, ha scatenato i commenti e l’ironia del web. Per quale motivo? Perché la conduttrice é, ben diversa dalla persona sofisticata ed elegante che si solito vediamo in Tv. Ecco i dettagli sulla vicenda!De: lavirale sul web Uno scatto che ritraeDein una versione del tutto inedita, sta facendo il giro del web, sollevando non pochi commenti. Si tratta di unadella conduttrice alpresso uno stabilimento balneare. La Deé ritratta insieme a due ammiratori e il suo look é ben ...

Lo scatto spontaneo che fa il giro dei socialDe, l'amatissima conduttrice televisiva, si mostra in una versione rilassata e naturale, catturando l'attenzione e l'ammirazione di tutti. ...Il cantante Stash dei The Kolors , durante un concerto ha ricordato Michele Merlo, il cantante ex concorrente di Amici diDemorto il 6 giugno del 2021. A distanza di due anni dalla scomparsa di Merlo, è diventato virale sui social un video in cui Stash dei The Kolors ricorda il giovane cantautore di Amici. ...È o non èDeQuesta è la domanda che molti si sono posti dopo aver visto un servizio mandato in onda nell'appuntamento delle 13.00 del Tg1 oggi, 13 agosto. Nel corso del reportage, infatti, è ...

Il Tg1 intervista Maria De Filippi mentre è in vacanza, ma è solo una donna che le assomiglia Fanpage.it

Maria De Filippi "intervistata al Tg1 mentre è in vacanza": la foto confonde i fan, ma la donna ritratta non è la vedova di Maurizio Costanzo.Una donna estremamente somigliante alla conduttrice Maria De Filippi è stata intervistata dal Tg1 generando un equivoco in rete.