Maria De Filippi intervistata al Tg1 | fan impazziti | poi l’assurda scoperta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Personaggi Tv. Durante l’appuntamento di ieri, domenica 13 agosto 2023, delle 13.00 del Tg1,Deè apparsa durante un’intervista. Subito i social sonoDeè una persona molto riservata ed è difficile che rilasci interviste, soprattutto ora che si trova in vacanza. Poi tutto è diventato chiaro. Cosa stava succedendo realmente? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Nadia Toffa, il gesto da brividi a 4 anni dalla scomparsa Leggi anche: Belen Rodriguez, esplode la polemica per il gesto della madreDeal Tg1? Un’immagine (quella riportata qui sopra) estratta dal servizio del Tg1 è diventata subito virale sul web. Lo scatto è stato inizialmente condiviso dal profilo Twitter “Cinguette ...

Lo scatto spontaneo che fa il giro dei socialDe, l'amatissima conduttrice televisiva, si mostra in una versione rilassata e naturale, catturando l'attenzione e l'ammirazione di tutti. ...Il cantante Stash dei The Kolors , durante un concerto ha ricordato Michele Merlo, il cantante ex concorrente di Amici diDemorto il 6 giugno del 2021. A distanza di due anni dalla scomparsa di Merlo, è diventato virale sui social un video in cui Stash dei The Kolors ricorda il giovane cantautore di Amici. ...È o non èDeQuesta è la domanda che molti si sono posti dopo aver visto un servizio mandato in onda nell'appuntamento delle 13.00 del Tg1 oggi, 13 agosto. Nel corso del reportage, infatti, è ...

Il Tg1 intervista Maria De Filippi mentre è in vacanza, ma è solo una donna che le assomiglia Fanpage.it

Maria De Filippi "intervistata al Tg1 mentre è in vacanza": la foto confonde i fan, ma la donna ritratta non è la vedova di Maurizio Costanzo.Una donna estremamente somigliante alla conduttrice Maria De Filippi è stata intervistata dal Tg1 generando un equivoco in rete.