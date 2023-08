Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano Condannati per Diffamazione | Multe e Pubblicazioni Disposte dal Tribunale

Leggi su citypescara

(Di lunedì 14 agosto 2023), insieme al giornale Ile alla relativa società editrice, è stato dichiarato colpevole dinei confronti di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato italiano. La sentenza è stata resa nota dalla stessa senatrice, che ha condiviso il dispositivo della decisione, stabilendo la “responsabilità dei convenuti” per l’attribuzione di un “carattere diffamatorio” a una serie di articoli pubblicati dal novembre 2019 al giugno 2020. I cinque articoli in questione, scritti da, Carlo Tecce e Ilaria Proietti, avevano lo scopo di esporre aspetti poco chiari del comportamento della presidente del Senato. Si trattava di argomenti sensibili, come il rapporto con la figlia Ludovica (accusato di favoritismo) e il suo presunto ...