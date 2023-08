Marc Marquez | Aprilia chiama lo spagnolo? La rivelazione!

Dice che lo considera "aria", ma finisce sempre per parlarne. E, in un passaggio del suo nuovo libro,arriva persino a ammettere che negli ultimi quattro anni avrebbe voluto capire da Valentino Rossi dove trovare ancora le motivazioni quando tutto gira storto. Per qualcuno potrebbe essere ...... un raccolto che sarebbe stato addirittura zero se non fossero state introdotte le Sprint al sabato dato chenon ha mai visto la bandiera a scacchi nei Gran Premi della domenica nelle ...Secondo Jorge Lorenzo, persarebbe molto più conveniente rispettare il contratto in essere con la Honda e restare in sella alla moto giapponese anche nel 2024, piuttosto che rompere anticipatamente per trovare (...

MotoGP 2023 Repsol Honda - Marc Marquez sta vivendo uno dei peggiori periodi della sua carriera. Il #93 della Honda dopo i tanti infortuni ha corso al "risparmio" anche a Silverstone, ma è comunque ca ...MotoGP: “Sono pronto a lottare per le vittorie, ma per qualche motivo non sono in grado di farlo. Non siamo pronti a vincere in questo momento, ma la passione e la motivazione ci sono. devo tornare a ...