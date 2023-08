Marano e Calvizzano in lutto | Raffaele Bianco non ce l’ha fatta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo giorni di agonia è morto, il 28enne maranese titolare di una nota pizzeria a. Inutile il tentativo dei medici di tenerlo in vita.innon ceCome anticipa Terranostra, il giovane era ricoverato in fin di vita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si prega nelle comunità diper la vita del giovane Raffaele Bianco. Il 28enne è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenute la notte scorsa su Corso Italia a Mugnano. Il giovane era alla guida della sua ...Il San Giuliano copre un territorio vastissimo che parte da Giugliano per arrivare a Qualiano,, Mugnano, Melito, Villaricca,dove risiedono oltre 300mila abitanti. Quello di via ...... Afragola, Arzano, Boscotrecase,, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Cercola, Ercolano,di Napoli, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Pollena Trocchia, ...

Calvizzano prega per Raffaele, il pizzaiolo in fin di vita dopo un incidente stradale ilmattino.it

Le condizioni di Raffaele Bianco, il giovane pizzaiolo coinvolto in un grave incidente stradale a Mugnano due giorni fa, sono gravi ...Il 28enne, originario di Calvizzano, era a bordo di uno scooter quando ha impattato contro un'autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei ...