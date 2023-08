Manuel Marascio svela se ha mai pensato di uscire da Temptation Island 10 senza Isabella Recalcati

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Abbiamo conosciutonel corso dell’ultima edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia andato in onda per sei puntate fino al sei luglio. Molto apprezzato dagli appassionati della trasmissione fin dalle prime battute,ha lasciato il villaggio insieme adopo un falò di confronto in cui la coppia era riuscita a chiarirsi e a riappacificarsi dopo qualche malumore espresso nei Pinnettu. A oggi,stanno ancora insieme, sono innamoratissimi e piano piano stanno cercando di andare incontro alle esigenze dell’altro. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata con i suoi follower, il giovane tranviere ha confessato di non aver mai ...