Mancini si dimette da CT della Nazionale Italiana di Calcio

(Di lunedì 14 agosto 2023) Robertosida CT dell’Italia: Lacalcistica azzurra alla ricerca di un successore Con un colpo di scena che ha lasciato il mondo delsorpreso, Robertoha annunciato le sue dimissioni dalla carica di Commissario Tecnico. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, scatenando speculazioni e riflessioni sulla prossima direzione che prenderà la squadra azzurra., che ha guidato l’Italia per cinque anni, ha reso pubblica la sua decisione attraverso un post su Instagram. “Le dimissioni da ctsono state una mia scelta personale”, ha scritto. Nel suo messaggio, ha espresso gratitudine per il presidente ...

In cinque anni di lavoro,ha guidato gli azzurri in 61 occasioni, realizzando una media vittorie fra le più alte in assoluto. Il bilancio recita 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. In ......con il Napoli Luciano Spalletti è in pole position per prendere l'eredità di Robertoin ... Dunque o lui si, o trova un accordo di separazione consensuale. Impensabile che la Federcalcio ...Sono cinque anni da montagne russe quelli di Robertoalla guida della nazionale 14 agosto 2023

Ora la speranza è che la Federcalcio si attivi immediatamente per portare Luciano Spalletti a Coverciano.