Mancini | parla la mamma | “Non ha mai superato la morte di Vialli”

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – "Delle dimissioni non sapevo niente. L’ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io". Così ladi Roberto, Marianna Puolo, in merito alla decisione del figlio di lasciare la panchina della Nazionale. "Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro -prosegue la madri dial 'Quotidiano Nazionale'-. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Lui è una persona molto onesta e generosa. Roberto è una brava persona, con un cuore grande. Non ha mai veramenteladi Gianluca. Era legatissimo a lui". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Oggi la Gazzetta dello Sportdi un'offerta pari a 40 milioni di euro a stagione per tre anni ...La fuga d'agosto a nel deserto dei petroldollari sarebbe una mazzata per l'immagine di, ..."Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro - prosegue la madri dial 'Quotidiano Nazionale' - . È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Lui è una ...di "scelta personale" e a prescindere da quelle che saranno le sue scelte future (eldorado arabo compreso) resta il fatto di un uomo che pare essersene voluto andare un attimo prima che ...

Mancini, parla la mamma: 'Non ha mai superato la morte dell'amico Vialli' Calciomercato.com

La strada che porta a Riad sembra segnata. Roberto Mancini è dato come "probabile" nuovo ct dell’Arabia Saudita, scrive il quotidiano sportivo in arabo Arriyadiyah, con sede a Rabat in Marocco, all’in ...Luciano Spalletti e Antonio Conte sono i due candidati principali alla sostituzione del dimissionario Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, con l'ex allenatore del Napoli al momento in pole ...