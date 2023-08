Mancini dimesso | la madre dell' ex tecnico azzurro avvisata dalla cugina | «Non ha mai superato la morte di Vialli | erano legatissimi»

Quanti soldi ha persoper essersidal ruolo di CT della Nazionale Il retroscena: ecco la cifra che nessuno si immagina. Retroscena- Nazionale: la cifra che perderà ogni anno (Ansa - Calciomercato.- - >ha dato l'addio alla Nazionale - Ansa . Incubo di una notte di mezza estate. Robertonon è più il ct della Nazionale, si è. La notizia rimbalza come un pallone sgonfio e prende una traiettoria più spiazzante di un viaggio in treno Roma - Foggia in compagnia del premio ...Robertosi èdall'incarico di ct della Nazionale (LaPresse) - Calciomercato.itE Di Gennaro poi sottolinea che alla base della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar ci sono due ...

Terremoto Italia: Roberto Mancini si dimette da commissario tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

A sorpresa nella giornata di ieri Roberto Mancini si è dimesso da ct dell'Italia. Le dimissioni della guida della Nazionale hanno sorpreso anche la madre dell’ex ct. "L'ho saputo da mia cugina, sono ...Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana. Una notizia che ha scioccato il mondo del calcio italiano. Aumentano, infatti, le ipotesi ...