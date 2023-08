Mancini dimesso | la madre dell' ex Ct avvisata dalla cugina | «Non ha mai superato la morte di Vialli | erano legatissimi»

Terremoto Italia: Roberto Mancini si dimette da commissario tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

Come riportato da Sky Sport, per sostituire Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia sono due i primi nomi emersi: Antonio Conte e Luciano Spalletti. Per l'allenatore ex Tottenham sarebbe un ritorno ...Ora dopo ora il mistero sulle dimissioni del ct Roberto Mancini, 58 anni, comincia a svelarsi. E come spesso capita nel calcio, dietro la rinuncia c’è il ricco e dorato mondo degli sceicchi, sempre ...