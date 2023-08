Mancini | arriva conferma dall’Arabia Saudita | “Sarà il nostro prossimo commisario tecnico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) Robertopotrebbe prendere le redini della Nazionale dell’Arabia, dopo le dimissioni in Azzurro. Come riportato da “Arab News”, il 58enneoccuperà il posto lasciato lo scorso marzo da Hervè Renard, oggi alla guida della nazionale femminile francese. In tal casodiventerebbe il 49esimo commissariodella nazionale, il 19esimo europeo e il primo italiano. All’orizzonte i primi impegni delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, con l’Arabiaattesa da Giordania, Tajikistan e una fra Cambogia e Pakistan. SportFace.