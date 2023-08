Mancini | addio Italia e futuro in Arabia Saudita | le cifre

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il 13 agosto si è scatenato un terremoto fortissimo per quanto riguarda l’calcistica: Robertoha scelto di lasciare il ruolo Il 13 agosto si è scatenato un terremoto fortissimo per quanto riguarda l’calcistica: Robertoha scelto di lasciare il ruolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Nazionale dell’starebbe spingendo per averlo con un contratto da 60 milioni in tre anni, quindi 20 a stagione.

"Erano stati appena varati dei programmi,aveva allargato la sua influenza su tutte le Nazionali, evidentemente c'erano dei piani. Che una settimana dopo vada tutto all'aria non può essere ...Si definisce cosi', sul suo sito e sui profili social, Roberto. E in effetti la sua ultima giocata e' davvero spiazzante. Aver dettoalla panchina della nazionale, tre settimane prima ...ha scelto di lasciare l'Italia, è un allenatore libero. Magari al Mondiale americano nel 2026 ci arriverà con l'Arabia Saudita, come raccontano a Riyad: sarebbe uno dei candidati, uno dei ...

Mancini, Italia addio: si dimette! Decisione clamorosa, spunta l'Arabia Tuttosport

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il messaggio scritto ieri su Twitter, a proposito delle dimissioni da ct azzurro di Roberto Mancini, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare di quanto accadu ...Spalletti davanti ad Antonio Conte, la corsa per la panchina della nazionale italiana. Mancini, Arabia Saudita pronta a tutto per averlo come ct ...