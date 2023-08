“Mancano 30 miliardi” La verità sulla tassa alle banche

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giorgia Meloni, nel suo scarso anno di governo, può lo certamente intestarsi il merito di aver tenuto in ordine i conti pubblici, sebbene una prossima legge di Bilancio da far tremare i polsi metterà a dura prova la sua maggioranza. In estrema sintesi, secondo alcuni analistia bocce ferme una trentina di, la qual cosa mal si concilia con gli ambiziosi progetti che, sostenuti a spada tratta da alcuni ministri particolarmente esuberanti, spuntano come funghi. Tra una riforma fiscale, un taglio del cuneo fiscale e ulteriori, miracolose finestre di pensionamento anticipato e quant’altro, la lista dei sogni desiderabili sostenuta nella coalizione di destra-centro risulta inevitabilmente lunga. Ed è probabilmente anche per questo che la premier si è fatta convincere ad adottare, attraverso un inusuale blitz notturno, la misura che ...