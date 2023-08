“Mamma e figlia famosissime nella casa” GF Vip 8 | l’ultima notizia bomba sui concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023)sul GF Vip 8 di Alfonso Signorini: secondo le ultime news,famose sarebbero pronte ad entrare come. Si tratta di due nomi altisonanti, che indubbiamente provocherebbero un aumento degli ascolti televisivi. Siamo sempre nel campo dei rumor, quindi non siamo sicuri se siano davvero vicinissime alla firma del contratto. Ma sta di fatto che la fonte dalla quale è arrivata questa comunicazione è decisamente parecchio attendibile. Intanto, prima di dirvi chi sono coloro che al GF Vip potrebbero entrare, parliamo dunque difamose pronte a partecipare come, dobbiamo ricordarvi una scelta operata da Pier Silvio Berlusconi. L’ad di Mediaset ha praticamente cancellato l’edizione numero 7 dal promo ufficiale del ...