Mamma con oltre 800 tatuaggi chiamata mostro – rivela la verità su tutti i suoi tatuaggi

(Di lunedì 14 agosto 2023) I due figli adoranti di una madre la guardano ancora con ammirazione anche se viene schernita e presa in giro da persone che la chiamano “”. La donna non ha deformità fisiche naturali. Invece, è ricoperta dalla testa ai piedi di“stile prigione”, e nonostante la sua incapacità di trovare lavoro, insieme agli attacchi verbali che la colpiscono ogni volta che esce di casa, si rifiuta di smettere di farsi mettere più inchiostro, dicendo che ne è dipendente. per saperne di più su questae su come è un modello per ifigli! Melissa Sloan è una donna di 46 anni del Galles, che non mostra rimpianti per la sua relazione tossica di 26 anni con una pistola per. Si tatua da quando aveva 20 anni. Sloan ora accetta di essere evitata dalla ...