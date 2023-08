(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Sono contenta di sapere che le cinque persone disperse a seguito dell'ondata di fango e detriti che ha colpito Bardonecchia siano state ritrovate. Ringrazio la Protezione civile e i vigili del fuoco e quanti si sono mobilitati fin da subito nelle operazioni di ricerca e soccorso. A nome mio e del governo esprimo la massima vicinanza ai, al presidente della regione Piemonte e al sindaco. Faremo tutto ciò che è necessario per dare il". Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia

Sì, perché con questain realtà si svela e si rivela una gelida e cinica ultrà della politica, che usa il potere forte da presidente del Consiglio per un attacco politico all'Emilia Romagna". ....... In particolare, l'alluvione che ha martoriato l'Emilia Romagna all'inizio del periodo estivo, che ha portato ad uno scontro istituzionale tra il Governatore Bonaccini e la premiera ...BAISO (Reggio Emilia) - I primi cittadini reggiani coinvolti dai danni deldi maggio sembrano pronti a scendere in campo nello scontro Bonaccini -a sentire la voce di Fabrizio Corti , sindaco di Baiso, che tre mesi fa registrava un 40% del territorio del suo ...

**Maltempo: Meloni, ‘solidarietà a cittadini, daremo il massimo aiuto e supporto’** La Sicilia

“Delle due l’una. O hanno vinto i suoi colonnelli della destra tutta e solo politica (ministri, vice sottosegretari che hanno imposto la linea di attacco totale all Emilia Romagna, con l’obiettivo del ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Delle due l’una. O hanno vinto i suoi colonnelli della destra tutta e solo politica (ministri e vice sottosegretari che hanno imposto la linea di attacco totale all’Emilia ...