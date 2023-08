Maimone | Progetto Vita Sud | Il futuro passa per Napoli | capitale del Mediterraneo e del Sud del Mondo

(Di lunedì 14 agosto 2023) “è indubbiamente la più importante metropoli del, che meglio incarna, per le sue caratteristiche, il Sud del nostro Paese ed il Sud del. La sua storia e le sue tradizioni, nonché la sua cultura nulla hanno da invidiare alle altre città europee e mondiali., per sua intrinseca natura, ha dalla sua parte la bellezza paesaggistica e culturale e può, pertanto, dar corso alla cultura della sostenibilità, che è espressione di quella ‘cultura della bellezza”, che altro non è che la bellezza dei sentimenti umani, che riteniamo possano cambiare le sorti del nostro Mezzogiorno” ha dichiarato Biagio, fondatore del sitodiper il Sud – Sudisti Italiani, www.disud.it, il quale ...

... che sarà consegnato ad Alessandro Arena per l'impegno profuso a favore delWe Aut, ... agente e consulente delle figure sportive, di Biagio, esperto in comunicazione, insieme al Dream ......visione storica dell'Italia costruita sul pilastro della divisione" ha dichiarato Biagio, ... che conduca al razzismo' è lo solgan del nostrodi Vita, che vuole un Sud protagonista. Il ...Monicae Festi Group Monicae Valerio Festi sono le due anime di Festi Group,artistico che crea e porta in tutto il mondo spettacoli ed installazioni unici, che ha inventato ...

Maimone, Progetto Vita Sud: Il futuro passa per Napoli, capitale del ... Il Denaro

"Progetto di Vita per il Sud" per il rilancio del Mezzogiorno Non siamo un movimento politico. Ci proponiamo di diventare la voce del popolo meridianale ...Procede l’iter per l’apertura della “famigerata” bretella realizzata alla foce del torrente Mela, come collegamento provvisorio sulla litoranea di Ponente tra Milazzo e Barcellona, interrotta da april ...