“Ma è lei?” Il pubblico esplode dopo l’intervista al Tg1 | “Maria De Filippi o no?”

(Di lunedì 14 agosto 2023)De, il sospetto dei fan. La conduttrice italiana sta proseguendo nelle sue vacanze estive prima di riprendere in mano e a pieno ritmo gli impegni lavorativi a partire dal mese di settembre. Prima in Sardegna, poi ad Ansedonia, nella villa tanto amata dal marito Maurizio Costanzo. NonostanteDenon usi i social, riesce comunque ad accendere i riflettori su di sè: infatti uno scatto ha concesso una foto a un gruppo di ristoratori attirando i commenti di molti fan che non l’avrebbero riconosciuta, scambiandola per Floriana Secondi.la notizia riportata su , nelle ultime ore anche altre immagini che hanno sollevato un dubbio: ma è davvero? ÈDeoppure una sosia? Ebbene si, i fan non hanno potuto fare ...

E ci risiamo. In tutti questi anni, se c'è una cosa che abbiamo capito, è che Belen Rodriguez porta le corna . E checi tiene a farcelo sapere. Alinteressa Non è rilevante nei piani della showgirl, che ciclicamente ripropone la stessa scenetta: i cervi, i video e le foto in cui lascia intendere ma non ...Tra le novità , ogni sabato e domenica del mese, dalle 18 alle 23, ilpotrà godersi un ...è troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza. Una produzione Santibriganti Teatro, adatto ...... 460mila su Facebook e 530mila su Instagram), creando un rapporto autentico con il suo. ...un padre violento - molte sono le sue denunce di una società patriarcale - e da una Sardegna che...

Quando Marcello De Angelis disse ai giudici di Bologna: «Sì, eravamo una banda armata» L'Espresso

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto alla ...L'iconica conduttrice televisiva Maria De Filippi sta godendo delle sue meritate vacanze all'Argentario, in un luogo sereno ed esclusivo come Ansedonia, dove possiede una splendida villa. La De Filipp ...