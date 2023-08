M3GAN | il thriller con l' intelligenza artificiale in prima tv su Sky e streaming NOW

(Di lunedì 14 agosto 2023) Intv su Sky,è unsull’di Universal Pictures e Blumhouse Productions, prodotto da Jason Blum e James Wan, il regista dietro ai franchise Saw, Insidious e The Conjuring. La pellicola sarà intv da lunedì 14 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), insu NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.Nel cast Allison Williams,...

- Pubblicità - In prima tv su Sky,è unsull'intelligenza artificiale di Universal Pictures e Blumhouse Productions , prodotto da Jason Blum e James Wan , il regista dietro ai franchise Saw , Insidious e The Conjuring . ...... adoro la suspence e il. Credo inoltre che dopo il film 'Wonder Woman 1984' e dopo aver ... dall'horror, sorpresa al box office di quest'anno, a Gal Gadot nei panni di una spia in Heart ...Quando si innamora di Paola , scrittrice di romanzi, lascia il lavoro e la città per ... dall'horror, sorpresa al box office di quest'anno, a Gal Gadot nei panni di una spia in Heart of ...

M3GAN, il thriller con la bambola assassina robot in prima TV su Sky e NOW MovieTele.it

In prima tv su Sky, M3GAN è un thriller sull’intelligenza artificiale di Universal Pictures e Blumhouse Productions, prodotto da Jason Blum e James Wan, il regista dietro ai franchise Saw, Insidious e ...In prima tv su Sky, M3GAN è un thriller sull’intelligenza artificiale di Universal Pictures e Blumhouse Productions, prodotto da Jason Blum e James Wan, il regista dietro ai franchise Saw, Insidious e ...