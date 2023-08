(Di lunedì 14 agosto 2023) La stampa belga da qualche giorno non parla d'altro: c'è chi crea sondaggi del tipo: "Romelutroverà un grande club in Europa?", c'è chi lo attacca, c'è chi lo difende scrivendo che mentre si ...

Perché l'attesa della Juventus è un'attesa lunga e complicata e in questo momento, tra Londra e il Belgio , vuole sentire, oltre alla famiglia, solo pochissime e fidate persone. Non è un ...Per questo motivo la lista di candidati è piuttosto lunga, tra chi si propone, chie spera, ...a risistemare tutte le caselle del puzzle con Conte proprio al team bianconero insieme a. ...Allegri non ha altro di nuovo da mostrare,che Giuntoli venda e poi finalmente compri, magari anche. E forse anche per questo parte con Chiesa e Vlahovic titolari: che si sappia che ...

Lukaku aspetta la Juventus: come vive questi giorni tra Londra e Bruxelles Corriere dello Sport

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Lukaku che è pronta ad una nuova avventura dopo l'esperienza in Serie A con l'Inter e l'annata deludente al Chelsea l'anno prima ...Il big aspetta l’offerta giusta per fare il salto di qualità: pista aperta per la Juventus ma c’è l’opzione Napoli Il calciomercato sta entrando nella fase finale e quindi ci aspettiamo due settimane ...