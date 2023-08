Luciano Spalletti nuovo ct dell’Italia | è lui in pole per il post Mancini

(Di lunedì 14 agosto 2023)molto probabilmente sarà il prossimo ct della Nazionale. La Figc ha scelto l’allenatore toscano, fresco campione d’Italia con il Napoli, come erede di Robertosulla panchina azzurra. Al momento a separaredalla panchina della Nazionale è “solo” una penale da quasi 3 milioni. Tanto dovrebbe la Figc al Napoli se volesse chiudere per il toscano. E l’intenzione è forte. In giornata sono infatti previsti dei contatti tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il presidente del club campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis, per approfondire il tema della clausola: tutto però lascia pensare che Adl possa concedere, con un lavoro ‘diplomatico’, il fatidico ok. Dopo appena settanta giorni, dunque, l’anno sabbatico preteso daè già stato adagiato nel ...

sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia. Ne è sicuro Alessandro Alciato , che su X (ex Twitter) ha anche svelato quella che dovrebbe essere la data cruciale per l'annuncio, ...è a un passo dal firmare come nuovo allenatore della Nazionale già dal 16 agosto. Lo aspetterebbe un contratto da quattro milioni.

Come giocherebbe l'Italia con Luciano Spalletti come CT Due ipotesi ed un rilancio inaspettato: ecco i possibili 11 titolari.