Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al GF Vip | la compagna di Al Bano fa chiarezza

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023)si uniranno al carrozzone del GF Vip? L’indiscrezione ha fatto il giro dei social e del web nelle ultime ore, con rumor che vedevano la giovanissima figlia d’arte con il sogno di partecipare al Festival di Sanremo. Proprio come il padre, Al, che si è già ritrovato al fianco della figlia tra le poltrone di The Voice Senior. Tuttavia, nonostante la notizia sia stata riportata su alcuni siti di informazione, si è rivelata una fake news. A smentire la notizia ci pensasulle pagine dell’Adnkronos: “Ogni anno puntualmente esce questa notizia”. La showgirl spiega, inoltre, che in passato Alfonso Signorini le aveva proposto di partecipare come opinionista per il suo format: “L’idea mi ...