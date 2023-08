Lo strano tempismo delle dimissioni di Roberto Mancini

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le notifiche che iniziano a popolare gli smartphone poco dopo le 13 di una domenica di metà agosto sono quelle che lasciano a tre quarti la forchetta con lo spaghettino alle vongole, fanno cadere i pomodorini dalla frisella, tengono il canederlo sospeso sul cucchiaio. Un’indiscrezione di Libero diventa in fretta ufficialità, il fuoco d’artificio che esplode in anticipo sulla tabella di marcia:si è dimesso. Cinque parole che non avrebbero stupito nessuno se giunte nelle turbolente ore post Macedonia del Nord, oppure al termine dell’ultima Final Four di Nations League, o paradossalmente persino a qualche giorno di distanza dal trionfo di Wembley, ma che oggi ci prendono alla sprovvista nello stesso modo in cui facevaquando giocava, quando era in grado di spostare palla, compagni e avversari apparentemente con la ...