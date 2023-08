Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 164 punti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Lotra Btp edecennaliha chiuso ina 164secchi, contro i 162,65segnati in chiusura venerdì scorso. In progresso di 2,8al 4,27% il rendimento annuo ...

LoBtp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 164 punti secchi, contro i 162,65 punti segnati in chiusura venerdì scorso. In progresso di 2,8 punti al 4,27% il rendimento annuo ...Sulla parità lo, che rimane a quota +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,27%.gli indici di Eurolandia bilancio positivo per Francoforte , che vanta ...Sulla parità lo, che rimane a quota +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,27%.i listini europei si muove in modesto rialzo Francoforte , evidenziando ...

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 161 punti Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 164 punti secchi, contro i 162,65 punti segnati ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ago - Chiusura poco mossa per lo spread tra BTp e Bund al termine di una seduta caratterizzata da scambi modesti per il clima agostano sul mercato secondario ...