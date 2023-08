LIVE – Torino-FeralpiSalò | Coppa Italia 2023 2024 DIRETTA

(Di lunedì 14 agosto 2023)scenderanno in campo alle 21:15 in occasione del match dei trentaduesimi di finale di. I granata di Juric vogliono partire bene e cercano il passaggio del turno nel primo appuntamento della stagione. Di fronte una neopromossa in Serie B che si presenta a questo impegno con l’entusiasmo di chi vuole iniziare col piede giusto. In palio c’è il pass ai sedicesimi contro il Frosinone. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA SU F5 O FAI REFRESH(ore 21:15) SportFace.

IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - SCHERZI A PARTE Italia 1 18:52 - COPPA ITALIA - SAMPDORIA - SUDTIROL - 2 PARTE 20:01 - COPPA ITALIA21:15 - COPPA ITALIA -- FERALPISALO' - 1 PARTE ...In serata invece troviamo alle ore 21 Spezia - Venezia mentre alle 21.15 ilospita la FeralpiSalò . Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ...Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove laha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 4 . In questa fase di preparazione alla nuova stagione ...

Live Torino - Feralpisalò - Coppa Italia: Punteggi & Highlights Calcio ... Eurosport IT

Sarà Torino-Feralpisalò a chiudere il programma dei trentaduesimi ... proprio al Tardini contro il Parma (Parma Live) ...La partita Torino - FeralpiSalò di Lunedì 14 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i 32esimi di finale dalla Coppa Italia ...