LIVE – Sampdoria-Sudtirol 1-1 | Coppa Italia 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) Alle 18:00 di lunedì 14 agosto la nuovadi Andrea Pirlo dovrà vedersela contro il. Dopo l’ottima stagione sfociata nei playoff, il club di Bolzano sogna un altro campionato d’altilli. Primo scoglio i blucerchiati, desiderosi subito di tornare in Serie A e di onorare al meglio la. Si parte dai trentaduesimi. Chi passerà il turno? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA SU F5 O FAI REFRESH1-1 (17? Leris, 45’+4 Casiraghi) 71? Cisco rileva l’infaticabile Rover. 67? Occasione clamorosa per la! Verre illumina per La Gumina, primo tiro ribattuto, secondo, rigore in movimento, che decolla alto! 65? Lo spettro dei supplementari, che di ...