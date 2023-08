LIVE Berrettini-Auger-Aliassime | ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Spinge il numero 14 ATP, che si procura la palla game grazie al dritto vincente in avanzamento. 30-30 Perde il controllo del rovescio in back. 15-30 Con un ACE il canadese dimezza lo svantaggio. 0-30 Primo doppio fallo di. 0-15 Subito una stecca con il dritto da parte del nordamericano. PRIMO SET 19:38 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con il canadese al servizio. 19:37 Entrano in campo i due protagonisti di questo incontro di primo turno! 19:33 Pubblico che ora assiepa le tribune del Grandstand. C’è voglia di tennis a. 19:28 Finalmente ci siamo. Meteo che concede una tregua. tra pochi minuti Matteoe Felix ...