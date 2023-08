LIVE Berrettini-Auger-Aliassime | ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | esordio impegnativo per il romano in Ohio

(Di lunedì 14 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match tra Matteoe Felix, primo turno del Masters1000 di. Sul cemento in(Stati Uniti), ilè atteso da un match probante più per la classifica e lo storia del canadese, che però sta vivendo un periodo di forma molto critico., infatti, è reduce da tante sconfitte, molte delle quali nei primi turni dei vari tornei, ivi compreso il brutto ko nel torneo di casa a Toronto contro l’australiano Max Purcell. Vedremo sesaprà approfittare della situazione, visto che anche lui ha vissuto una fase di carriera ...

Da lunedì Jannik salirà alla sesta posizione del ranking mondiale , secondo miglior risultato per un tennista italiano, a pari merito con Matteo Berrettini e dietro solo alla quarta piazza raggiunta ...Berrettini è scivolato al 38° posto, davanti a Sonego. Ecco il ranking aggiornato MUSETTI - MEDVEDEV: 1) CARLOS ALCARAZ - 9225 punti 2) NOVAK DJOKOVIC - 8795 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 6360 ...

Seconda finale Masters 1000 del 2023 per Jannik Sinner che alle 22 scende in campo contro Alex De Minaur alla seconda sfida per il titolo consecutiva dopo quella di Los Cabos della settimana scorsa, i ...Per la terza volta in carriera Jannik Sinner disputerà la finale di un torneo 1000. A Toronto è favorito contro l'australiano Alex de Minaur.