LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 5-4 | ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ancora un servizio vincente del. 15-30 Prima al centro vincente di, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Passante di dritto in arretramento vincente del nordamericano, che si carica. 0-15 Largo il dritto di Matteo in uscita dal servizio. 4-5 Game. Con il servizio il canadese porta a casa il nono gioco. Dopo il cambio di camposervirà per chiudere il primo set. 40-30 Terzo ACE del nordamericano. 30-30 Fulmine il rovescio vincente lungolinea scagliato dal. 30-15 Scappa via la risposta di dritto di. 15-15 ACE del numero 14 ATP. 0-15 Doppio fallo numero 4 del canadese. 5-3 Game. In corridoio il passante ...