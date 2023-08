LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 4-3 | ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via il lob di dritto del canadese. 15-0 Straordinario dritto in corsa all’incrocio delle righe giocato da. 3-4 Game. Reattivo in questo caso il numero 14 ATP che trova un buon dritto dopo la prima. 40-30 Scarico stavolta su questo rovescio. 30-30 Il nordamericano colpisce malissimo il rovescio in uscita dal servizio. 30-15 Servizio vincente del canadese. 15-15 Doppio fallo, il terzo. 15-0 Di poco lunga l’accelerazione di dritto del romano. 4-2 Game. Servizio vincente del finalista di Wimbledon, che conferma il. 40-30 Piccolo brivido per, che lascia andare il passante ...