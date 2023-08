L’Inter molla Taremi | i motivi dietro il dietrofront

(Di lunedì 14 agosto 2023)fa un passo insu: le richieste del Porto e la Coppa d’Asia in calendario a gennaio ialla sceltala presa su Mehdi. Il centravanti del Porto era uno dei profili maggiormente graditi dai nerazzurri per completare il proprio reparto offensivo. Come riferisce RMC Sport, la scelta dei nerazzurri di abbandonare la pista che portava all’iraniano dipende dalla richiesta del club portoghese, ritenuta eccesiva (di 30 milioni di euro). Altro motivo è legato alla Coppa d’Asia, che si svolgerà a gennaio e che avrebbe fatto saltare al calciatore ben cinque turni di campionato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

