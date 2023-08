L' intelligenza artificiale e la politica | ChatGPT è di sinistra | Google di destra

I dati e l'sono fondamentali per aiutare le utility a gestire una rete affidabile e resiliente e questa acquisizione è un enorme acceleratore per trasformare questa visione ...14/08/2023 - 19:05 Amazon ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità basata sull'(IA) che permetterà di ottenere una sintesi delle recensioni inviate dagli utenti in relazione ad un prodotto. La nuova funzionalità, chiamata Review Summarizer, utilizza un ...Per alcuni prodotti viene ora mostrato il riassunto delle recensioni generato dall'. Si può leggere in un breve paragrafo nella pagina del prodotto sotto il titolo ' Customers ...

Come l'intelligenza artificiale sta escludendo milioni di candidati qualificati dalla forza lavoro Euronews Italiano

Kennedy Mays ha convinto un LLM (Large Language Model, il tipo di IA più famoso al momento) a dire che 9+10=21. All’inizio l’IA affermava che si trattava di uno scherzo, ma dopo poche battute l’errore ...Il New York Times ha proibito ai ricercatori di addestrare l'IA utilizzando i suoi articoli con una modifica dei suoi termini di servizio.