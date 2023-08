Lineker | «Ho sempre voluto lavorare nei media | da piccolo scrivevo relazioni sulle mie partite»

(Di lunedì 14 agosto 2023) France Football intervista Gary. A marzo, la sua posizione contro il governo britannico gli è valsa una sospensione dalle trasmissioni da parte della Bbc ma anche un’enorme ondata di sostegno… Nel 1986 si è classificato classificato al Pallone d’Oro. Ne parla come dell’«anno del quasi». In quell’anno, la sua Inghilterra cadde nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina di Diego Maradona e lui finì secondo nel Pallone d’Oro dopo aver mancato anche di poco il titolo di Prima divisione con l’Everton. «Quell’Everton è la migliore squadra per cui abbia mai giocato. Abbiamo avuto un grande allenatore nella persona di Howard Kendall, abbiamo giocato a calcio d’attacco. Sono arrivato a Barcellona subito dopo che avevano perso la finale della Coppa dei Campioni, in un momento di transizione per loro, quando non era il più grande Barça. E quando sono ...

"In questo momento, l'Arabia non è altro che l'ultimo campionato in cui i giocatori vanno a morire calcisticamente ". Sono queste le durissime parole di Gary Lineker che, come suo solito, è molto diretto nei commenti e nelle opinioni. Parlando al Sun , l'ex calciatore ha spiegato la sua visione sul mercato e sulle offerte monstre che ogni giorni si ...

