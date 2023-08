L’impronta italiana nella produzione motociclistica di Honda

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è spesso considerata il centro di gravità della culturaeuropea. Ecco perchègestisce due centri importanti in Italia, dedicati esclusivamente a moto e scooter: uno studio di design che lavora nel centro di ricerca e sviluppo a Roma; una fabbrica all’avanguardia situata ad Atessa (Chieti). E’ qui che si scopre cosa vogliono davvero i clienti da un modello. E’ qui che si creano le nuove tendenze con l’innovazione stilistica e ingegneristica, dove lo stile e l’estro italiano si combinano con l’ingegneria di precisione giapponese, sfruttando un flusso continuo di idee e apprendimento in entrambe le direzioni. I progetti della popolarissima Africa Twin sono stati guidati dal team di ricerca e sviluppo di Roma, così come tutta la gamma delle naked Neo Sports Cafè o l’esclusivo X-ADV. ...