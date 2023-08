Liguria | sulla saracinesca del negozio compare il cartello | Si riapre alle 17 | 30 | qualcuno fa un' aggiunta sincerissima a penna

(Di lunedì 14 agosto 2023), unchiude sino17:30, manon sembra accettarlo e fa un'davvero cattiva: ecco cosa recita La, una regione costiera nell'Italia nord-occidentale, è una destinazione che incanta i visitatori con la sua bellezza mozzafiato, le città affascinanti e la cultura ricca di storia. È rinomata per le sue spiagge, le baie nascoste, le città pittoresche e i panorami spettacolari. Una delle attrazioni più iconiche sono senza dubbio le Cinque Terre, un gruppo di cinque affascinanti villaggi costieri: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Queste località, con le loro case colorate che si aggrappanoscogliere, i sentieri panoramici e le acque cristalline, sono un paradiso per gli ...

Radura della memoria sono state poste le corone di fiori della Presidenza della Repubblica, del Governo e dei parenti delle vittime con la scritta "43. non vi dimentichiamo". La cerimonia è ...Radura della memoria sono state poste le corone di fiori della Presidenza della Repubblica, del Governo e dei parenti delle vittime con la scritta "43. non vi dimentichiamo". La cerimonia è ......e insi vira sul pesce, con le sarde in saor e la capponadda, una fresca insalata di mare con tonno, acciughe, pomodoro e olive. In Friuli Venezia - Giulia e in Emilia Romagna , puntano...

Autostrade liguri, ritardi nei lavori e code. Ma per la rete 60 anni di vita in più Il Sole 24 ORE

Pietra Ligure. Investimento pedonale a Pietra Ligure sull’Aurelia questo pomeriggio poco dopo le 16. Secondo quanto riferito, una moto avrebbe investito una donna anziana sulle strisce.La presidente del comitato dei parenti delle vittime: "Il processo Speriamo nel primo grado di giudizio alla fine del prossimo anno" ...