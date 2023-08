Liga 2023 2024 | l’Atletico Madrid inizia con una vittoria nel segno di Morata | Depay e Llorente

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) Parte benenella sua nuova campagna nella. Un successo per 2-1 ai danni del Granada per la formazione allenata da Diego Simeone. Sblocca il risultato durante i minuti di recupero del primo tempo il solito Alvaro, che dopo un’estate di rumors di mercato resta aed è sempre al centro del progetto. Gli ospiti pareggiano al 62° con Samu, imbeccato dal neoentrato ex-Roma Gonzalo Villar. La parità, però, dura solamente cinque minuti perché su assist di Carrasco arriva il gol di. Solito corposo recupero come accade spesso in Spagna e c’è il tempo di siglare anche il 3-1 con Marcos. Una rete di San Emeterio dopo sette minuti di partita ha deciso la sfida tra Cadice e Alaves, con la ...